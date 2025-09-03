CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor Hagi Alanya'da

Hagi Alanya'da

Süper Lig'de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle giren Alanyaspor, transferde de bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın Rumen efsane yıldızı Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Karagümrük ve İspanyol temsilcisi Elche'den daha iyi bir teklif veren Akdeniz ekibine transfer olmayı kabul etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hagi Alanya'da

Süper Lig'de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle giren Alanyaspor, transferde de bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Rumen efsane yıldızı Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Karagümrük ve İspanyol temsilcisi Elche'den daha iyi bir teklif veren Akdeniz ekibine transfer olmayı kabul etti.

Turuncu-yeşilliler, İskoç devi Glasgow Rangers'tan ayrılan 26 yaşındaki 10 numarayla el sıkıştı. Rumen 10 numara, Rangers'ta 130 maçta, 20 gol atıp, 28 asist yaptı. Geçen sezon İskoç ekibinde 32 maçta 5 gol, 7 asist katkısı sağladı. 047 kez Romanya Milli Takımı'nda ter döken tecrübeli hücumcu, 6 da gol attı. İtalya'da Fiorentina ve Belçika'da Genk gibi takımlarda da oynayan Hagi, sağ kanatta da görev alabiliyor.

G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha
G.Saray'a Hakan şoku! Transferi...
DİĞER
Süper Lig'in en değerli 10 kalecisi belli oldu! Ederson, Uğurcan Çakır ve...
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
F.Bahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:59
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:58
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:32
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:31
G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! 00:25
İlkay Gündoğan İstanbul’da! İlkay Gündoğan İstanbul’da! 00:25
Daha Eski
F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... 00:25
F.Bahçe Ederson'u açıkladı! F.Bahçe Ederson'u açıkladı! 00:25
Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! 00:25
G.Saray'da 4 ayrılık birden! G.Saray'da 4 ayrılık birden! 00:25
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:25
Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." 00:25