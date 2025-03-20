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Sami Uğurlu'ya veda
Trendyol Süper Lig'de arka arkaya kötü sonuçlar alan Alanyaspor'da veda kararı çıktı. Akdeniz ekibinde Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrılması kararı alındı. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'dan ayrılıp Alanyaspor'a gelenn Sami Uğurlu, 21 resmi maçta görev yaptı, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Tecrübeli hoca, Alanyaspor'da son 6 lig maçında sadece bir galibiyet alabilmişti.
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