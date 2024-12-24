Serdar Dursun Rize'ye

Süper Lig'in ilk yarısını 3-0'lık Göztepe mağlubiyetiyle tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarıya odaklandı. Takımdaki eksik noktaları tamamlamak ve ligin ikinci bölümünde üst sıralara tırmanmak isteyen Atmacalar, transfer için de düğmeye bastı.

Eyüpspor'da kadro dışı bırakılan Shelvey'nin yanı sıra bir de ileri uca takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'u gündemine aldı. Akdeniz ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncu için görüşme yapılacak. Teknik direktör İlhan Palut'un Minchev ve Jurecka'dan istediği performansı alamamasından dolayı bu bölgeye transfer istediği belirtildi. Serdar alınırsa iki isimden biriyle yollar ayrılacak.