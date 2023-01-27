Haberler Alanyaspor Francesco Farioli Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "İlk dakikalarda golü bulsak..."

Francesco Farioli Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "İlk dakikalarda golü bulsak..."

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 3-0 yenilen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, genç bir takım oldukları için tecrübe eksikliği yaşadıklarını söylerken, "İlk dakikalarda golü bulsak oyun farklı yöne doğru gidecekti" ifadesini kullandı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 23:24 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 23:24
Francesco Farioli Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "İlk dakikalarda golü bulsak..."

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Farioli, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ın her pozisyonda kaliteli oyuncuları var. İlk dakikalarda golü bulsak oyun farklı yöne doğru gidecekti. Geriye düştükten sonra beraberlik ve öne geçme şansımız bile olabilirdi. Oynadık fakat olmadı." ifadelerini kullandı.

Genç bir takım olduklarına vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, "Ligde en fazla genç oyuncuyla oynayan takımlardan biriyiz. Bazı durumlarda iniş ve çıkış yaşayabiliyoruz. Geriye düştüğümüzde bazen reaksiyon veremiyoruz. Bazı hatalar yaptık. Bazı durumlarda tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Öğrenme sürecimiz var. Bazen tokatlar yiyebiliyoruz. Bu tokatlar bizi kendimize de getirebiliyor." diye konuştu.

Geriden oyun kurmalarının risk oluşturduğuna ilişkin bir soruya Farioli, "Bu fikre net bir şekilde bağlı kalacağız. Bu oyunun bize zararından çok faydası olduğunu görüyoruz." cevabını verdi.

Teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de başladığını ve burada çalıştığı için çok mutlu olduğunu aktaran Francesco Farioli, "Türk futbolu bana çok şey kattı. Bana 2 kulüp güvendi ve görev verdi. Türk futbolu gerçek değerini görmüyor. Küçümsenmeyecek kalitede bir lig. Burada çalışmaktan zevk alıyoruz. Tesisler, yurt dışında görülmeyecek bir şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

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