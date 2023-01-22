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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 19:18
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli açıklamalarda bulundu.


Geriye düştükleri maçta 1 puan aldıkları için mutlu olmaları gerektiğine dikkat çeken Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Aslında ilk yarı gayet iyi oynadık. Maça da çok iyi başladık. Maçı kontrol ediyorduk, çok da şans bulduk. Maça başladıktan bir iki dakika sonrasında da golü bulduk. Sadece kötü olan bir nokta varsa burada o da ilk yarıda bir gol daha bulamamaktı. O kadar iyi oynarken bir gol daha bulup maçı daha iyi bir senaryoya getirebilirdik. İkinci yarı başladı, ilk 15 dakikasında kontrolü birazcık kaybettik. Tabii Karagümrük takımı çok kaliteli bir takım, 15 dakika bile verseniz bir şeyler yaratabiliyorlar. Özellikle burada Borini'ye dikkat çekmek istiyorum. İnanılmaz bir performans gösterdi. Hem sezon içinde hem de bu maçta. Performansı inanılmaz, çok üst seviye bir oyuncu. Yine de bence bir puan için mutlu olmalıyız. Sonuçta geri düştük, sonrasında tekrar geri geldik. Bu önemliydi. Karışık duygular tabi ki. Maçı kazabilirdik te ama stattan sıfır puanla da ayrılabilirdik. Karışık duygular diyebilirim" diye konuştu.

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