''27 puanda olmalıydık''
Alanyaspor çalıştırıcısı Erol Bulut, son 7 maçın sadece 1 tanesini kazanılmasını değerlendirdi. Başarılı teknik direktör, "Puan kaybettiğimiz maçlara baktığımızda genellikle girilen gol pozisyonlarını sonuçlandıramadığımız ortaya çıkıyor. Aslında oynadığımız oyun galibiyete yönelik oluyor fakat son vuruşları iyi yapamayınca puan kayıpları yaşanıyor. Şu anda 19 puandayız. Ancak finalleri iyi yapabilseydik 26-27 puanımız olabilir, liderlik koltuğunda oturabilirdik" şeklinde konuştu.
Alanyaspor çalıştırıcısı Erol Bulut, son 7 maçın sadece 1 tanesini kazanılmasını değerlendirdi. Başarılı teknik direktör, "Puan kaybettiğimiz maçlara baktığımızda genellikle girilen gol pozisyonlarını sonuçlandıramadığımız ortaya çıkıyor. Aslında oynadığımız oyun galibiyete yönelik oluyor fakat son vuruşları iyi yapamayınca puan kayıpları yaşanıyor. Şu anda 19 puandayız. Ancak finalleri iyi yapabilseydik 26-27 puanımız olabilir, liderlik koltuğunda oturabilirdik" şeklinde konuştu.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
''27 puanda olmalıydık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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