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24 Kasım 2019, Pazar
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''27 puanda olmalıydık''

''27 puanda olmalıydık''

çalıştırıcısı Erol Bulut, son 7 maçın sadece 1 tanesini kazanılmasını değerlendirdi. Başarılı teknik direktör, "Puan kaybettiğimiz maçlara baktığımızda genellikle girilen gol pozisyonlarını sonuçlandıramadığımız ortaya çıkıyor. Aslında oynadığımız oyun galibiyete yönelik oluyor fakat son vuruşları iyi yapamayınca puan kayıpları yaşanıyor. Şu anda 19 puandayız. Ancak finalleri iyi yapabilseydik 26-27 puanımız olabilir, liderlik koltuğunda oturabilirdik" şeklinde konuştu.

çalıştırıcısı Erol Bulut, son 7 maçın sadece 1 tanesini kazanılmasını değerlendirdi. Başarılı teknik direktör, "Puan kaybettiğimiz maçlara baktığımızda genellikle girilen gol pozisyonlarını sonuçlandıramadığımız ortaya çıkıyor. Aslında oynadığımız oyun galibiyete yönelik oluyor fakat son vuruşları iyi yapamayınca puan kayıpları yaşanıyor. Şu anda 19 puandayız. Ancak finalleri iyi yapabilseydik 26-27 puanımız olabilir, liderlik koltuğunda oturabilirdik" şeklinde konuştu.

  1. 24.11.2019
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