İşte Konyaspor'un sayılmayan golü!
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına çıktı. Ev sahibi ekip mücadelenin 4'üncü dakikasında Milosevic ile golü buldu ancak VAR incelemesinden sonra gol iptal oldu. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor ile oynadığı mücadelenin 4. dakikasında ev sahibi ekip Milosevic ile ağları sarstı ve pozisyon VAR'da incelendikten sonra iptal edildi.
Bu dakikada sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Konyaspor golü kutladı ve santradan önce VAR odasından hakem Fırat Aydınus'a inceleme uyarısı geldi.
Ekrana gelen Aydınus yaptığı incelemenin ardından Çöer Ali'nin Karius'un görüş açısını kapattığı yönünde karar vererek golü iptal etti.
- 23.11.2019
- Güncelleme: 23.11.2019 20:35
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
İşte Konyaspor'un sayılmayan golü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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