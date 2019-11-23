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23 Kasım 2019, Cumartesi
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İşte 'un sayılmayan golü!

İşte Konyaspor'un sayılmayan golü!

'in 12. haftasında , İttifak Holding karşılaşmasına çıktı. Ev sahibi ekip mücadelenin 4'üncü dakikasında Milosevic ile golü buldu ancak VAR incelemesinden sonra gol iptal oldu. İşte o pozisyon...

'in 12. haftasında 'ın deplasmanda ile oynadığı mücadelenin 4. dakikasında ev sahibi ekip Milosevic ile ağları sarstı ve pozisyon VAR'da incelendikten sonra iptal edildi.

Bu dakikada sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Konyaspor golü kutladı ve santradan önce VAR odasından hakem 'a inceleme uyarısı geldi.

Ekrana gelen Aydınus yaptığı incelemenin ardından Çöer Ali'nin Karius'un görüş açısını kapattığı yönünde karar vererek golü iptal etti.

  1. 23.11.2019
  2. Güncelleme: 23.11.2019 20:35
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