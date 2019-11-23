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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi
Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen siyah-beyazlılarda taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcunun menajerinin İstanbul'a gelerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi...
23 Kasım 2019 Cumartesi 15:26
Güncelleme: 23.11.2019 15:26
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Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı...
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Sezona Abdullah Avcı önderliğinde başlayan ancak iki kulvarda da istediği sonuçları elde edemeyen siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrılarak yükselen bir ivme yakalamıştı.
Çıkışını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede noktalamayı planlıyor.
Bu doğrultuda harekete geçen Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme ile ilgili iddialar güçleniyor.