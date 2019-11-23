Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen siyah-beyazlılarda taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcunun menajerinin İstanbul'a gelerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi...

23 Kasım 2019 Cumartesi 15:26 Güncelleme: 23.11.2019 15:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





