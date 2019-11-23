Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen siyah-beyazlılarda taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcunun menajerinin İstanbul'a gelerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdiği öğrenildi...
23 Kasım 2019 Cumartesi 15:26 Güncelleme: 23.11.2019 15:26
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı...

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Sezona Abdullah Avcı önderliğinde başlayan ancak iki kulvarda da istediği sonuçları elde edemeyen siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrılarak yükselen bir ivme yakalamıştı.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Çıkışını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede noktalamayı planlıyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Bu doğrultuda harekete geçen Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme ile ilgili iddialar güçleniyor.

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