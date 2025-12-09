CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Mohamed Salah gelişmesi! Arne Slot resmen açıkladı

Galatasaray'da Mohamed Salah gelişmesi! Arne Slot resmen açıkladı

Galatasaray'da devre arası için çalışmalar hız kesmeden sürerken transfer listesinde yer alan dünya yıldızları dikkat çekmişti. Bu isimlerden biri olan Mohamed Salah ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 09:56
Galatasaray'da Mohamed Salah gelişmesi! Arne Slot resmen açıkladı

Liverpool'un dünya yıldızı Mohamed Salah, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'da Mohamed Salah gelişmesi! Arne Slot resmen açıkladı

Önceki gün yaptığı açıklamalar ve verdiği ayrılık sinyali ile dikkat çeken Mısırlı oyuncu, Inter deplasmanına götürülmedi.

Salah, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

Salah, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

