Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı güçlü başlangıcın ardından Arsenal deplasmanında aldığı 3-1’lik yenilgiyle serisi bozulan Bayern Münih, Allianz Arena’da Sporting Lisbon karşısında yeniden galibiyet peşinde olacak. Peki, Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 10:38
Bayern Münih-Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi maçı, bu hafta futbol gündeminin en merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Bavyera temsilcisi, Arsenal'e karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası taraftarı önünde galibiyet ararken, Sporting Lisbon ise Club Brugge'e karşı elde ettiği 3-0'lık zaferin moraliyle sahaya çıkacak. Peki, Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı saat kaçta, canlı izleme linki var mı, hangi kanalda yayınlanacak? Maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve platform detayları haberimizde…

BAYERN MUNIH-SPORTING LISBON MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak.

BAYERN MUNIH-SPORTING LISBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı, saat 20:45'te başlayacak.

BAYERN MUNIH - SPORTING LISBON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih ve Sporting Lisbon'un karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Munich'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MUNIH - SPORTING LISBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Sporting Lisbon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı tabii Spor kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih'in muhtemel ilk 11'i: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Sporting Lizbon'un muhtemel ilk 11'i: Silva, Araujo, Inacio, Diomande, Fresneda, Simoes, Hjulmand, Catamo, Trincao, Goncalves, Suarez

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
