Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisi
19 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Haberleri Aytemiz 'da mesaisi

Aytemiz 'da mesaisi

Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisi

’in 23. haftasında ’yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Hafta sonunda 'yı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan Aytemiz hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda turuncu-yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde çalıştı. Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından futbolcular küçük sahada ayak tenisi oynadı. Adale ağrıları bulunan Fernandes ile Ozan ve sakatlığı olan Obi idmana katılmadı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Mbilla ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 19.2.2019 18:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN