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Aktüel Haberler (06.08.23)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na Türkiye damgası... Milliler dün de 3 altın, 1 bronz madalya kazandı. Türkiye'nin madalya sayısı 25 oldu.

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Aktüel Haberler (06.08.23)

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın sekizinci gününde milli sporcular fırtına gibi esmeye devam ediyor. Atletizmde kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz 14.31'lik atlayışıyla kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirerek birinci oldu. 20 kilometre yürüyüşte kadınlarda Meryem Bekmez ve erkeklerde Salih Korkmaz da altın madalya kazandı.

ELİ KIRILDI YİNE DE VAZGEÇMEDİ

CIMNASTIK erkekler halka aletinde yarışları üçüncü sırada tamamlayan Adem Asil ise bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 6 altın, 10 gümüş, 9 bronz olmak üzere 25'e yükseldi. Öte yandan tekvandocu Esra Akbulak, eli kırılmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek bronz madalyanın sahibi olmayı başardı ve büyük alkış aldı.

BODRUM'DAN SALON ÇAĞRISI

Süper Lig'e çıkan Çağdaş Bodrum Spor kendi evinde rakiplerini ağırlamak istiyor. Başkan Dağlarca Çağlar, "Biz Bodrum'da oynamak istiyoruz. Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz" diye konuştu.

İSİMLERİ YAŞAYACAK

Hentbol Federasyonu, Ankara THF Spor Salonu'na Prof. Dr. Yaşar Sevim'in adı verilmesini kararlaştırdı. Ayrıca 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya'nın adı da THF Ankara Kamp Merkezi'ne verildi.

HOJLUND İÇİN SERVET

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Danimarkalı golcü Rasmus Hojlund'u Atalanta'dan transfer etti. 20 yaşındaki futbolcu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz basını, Hojlund'un bonservis bedelinin 72 milyon sterlin olduğunu iddia etti.

SANCHEZ BRİGHTON'DA

Chelsea, Brighton'tan Robert Sanchez'i renklerine bağladı. 25 yaşındaki file bekçisi ile 7 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz basını, transferin 25 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini iddia etti. Sanchez, Brighton'ın Premier Lig'i 6. sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.

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