Milan Lukac’ın cezası sona erdi – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    ’ın cezası sona erdi

    <a href="/index/milan-lukac?id=dce46572-69b0-457c-98fa-d22223a8bb4c" class="" rel="tag">Milan Lukac</a>’ın cezası sona erdi
    Akhisar bugün sahasında 'u konuk edecek. şampiyonu olan Ege temsilcisinde sakat oyuncu yok. Kaleci 'ın da cezası sona erdi. Teknik direktör Safet Susic "Kazanmak istiyoruz. Ancak kolay bir maç olmayacak" dedi.
    1. 19.8.2018
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