Adana demir gibi!

Adana Demirspor, Beşiktaş'la dün oynadığı erteleme maçında resmen şov yaptı. Bu sezon ligde iniş çıkışlı bir grafik sergileyen Mavi Şimşekler rakibini 4-2 yenerek taraftarını coşturdu. 8. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından attığı golle açılışı yapan Adana ekibi, 17'de bu kez M'Baye Niang'ın yine ceza alanı dışından nefis füzesiyle durumu 2-0'a getirdi. Devreyi bu üstünlükle tamamlayan Adana Demirspor, ikinci 45 dakikada da oyunu rölantiye almadan baskısına devam etti.

SIRADA AKDENİZ DERBİSİ VAR

Arkasına taraftarının da desteğini alan ev sahibi ekip, 59'da Emre Akbaba'nın kafa golüyle farkı 3'e çıkardı. Noktayı ise 75'te Yusuf Erdoğan koydu. Adana Demirspor, bu sezon ligdeki 3. galibiyetini 4 golle aldı. Ayrıca lacivert mavili takım söz konusu zaferlerin 3'ünü de sahasında elde etti. Puanını 11'e çıkaran Demirspor, ligde hafta sonu oynanacak karşılaşmada Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Adana Demirsporlu futbolcular tribünlere giderek coşkularını taraftarlarıyla paylaştılar. Futbolcular, tribünlere üçlü çektirip soyunma odasının yolunu tuttular.

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Adana Demir'de, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Ertaç Özbir'in yanı sıra Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da statü gereği Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

SADAKAT VE MÜCADELE

Adana Demir teknik direktörü Patrick Kluivert, farklı galibiyet nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirdi. Hollandalı çalıştırıcı, "Farklı 11 ile çıktık ama muazzam oyuncularımız olduğu için gönlümüz rahattı. Sahada plana sadık kaldılar. Çok mücadele verdik. Onları tebrik ederim. Konuştuğumuz her şeyi yaptılar. Benim için böyle bir galibiyet almak keyif vericiydi. Plana sadık kaldık ama mücadele de ettik. Beşiktaş 2 gol attı ama 4-0 bizim için daha iyi olabilirdi" şeklinde konuştu.

KLUIVERT 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Patrick Kluivert, son oynadıkları ve deplasmanda 2-1 yenildikleri Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Ertaç ile Stambouli ve Rodrigues bu maçta cezalı duruma düştükleri için kadroda yer almazken, Kluivert, Yusuf Erdoğan'ı da kulübeye çekti.

DEMİR'DE 15'LİK KALECİ

Adana Demirspor'un Beşiktaş karşılaşması için sahaya sürdüğü kadroda genç isimlerin çokluğu ve yaşları dikkat çekti. Mavi Ateş'in yedek kulübesinde yer alan kaleci Murat Uğur Eser 18, diğer yedek kaleci Eren Dönmezer ise 15 yaşında. Kaleyi koruyan Vedat Karakuş'un yaşı ise 25...