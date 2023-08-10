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Zafer günü

İlk kez Avrupa sahnesine çıkan, 2. Eleme Turu’nda Cluj’u eleyen Adana Demirspor, 3. Eleme Turu’nda bugün saat 21.00’de Hırvat ekibi Osijek’le kozlarını paylaşacak. Tarihi maç TV 8,5’ta.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Zafer günü

İlk kez Avrupa sahnesine adım atan Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak tarihi maç saat 21.00'de başlayacak ve TV 8,5'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Gürcistan'dan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Mavi-şimşekler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasında turu geçmesi halinde, play-off turunda UEFA Avrupa Ligi'nden Olympiakos (Yunanistan)-Genk (Belçika) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

GRAVİLLON KART CEZALISI

Adana Demirspor'un yeni transferi 25 yaşındaki Guadeloupe'lu stoper Andreaw Gravillon, CFR Cluj ile oynanan 2. eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gördüğü için Hırvat ekibi karşısında forma giyemeyecek. Demirspor, Rumen ekibi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek 3. eleme turuna yükselmişti. Türkiye'de uzun yıllar futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Osijek ise 2. eleme turundan girdiği Konferans Ligi'nde Macaristan'dan Zalaegerszegi'yi 1-0 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek rakibimiz oldu.

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