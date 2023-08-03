Adana Demirspor - Cluj maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu 2. maçında Romanya temsilcisi Cluj ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Patrick Kluivert, Adana Demirspor ile ikinci resmi sınavına çıkıyor.
Romanya'daki ilk maç 1-1 sona ermişti.
ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI İLK 11'LERİ
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.
Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Ajeti, Muhar, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea.
Adana Demirspor - Cluj maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Cluj maçı 3 Ağustos Perşembe 21.00'de başladı. Müsabaka TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.