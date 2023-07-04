Emreli radarda

Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor, teknik direktörlüğe Kluivert'i getirdikten sonra transfere de hız verdi. Mavi-şimşekler, hücum bölgesini takviye etmek için rotasını Hırvatistan'a çevirdi. Adana ekibi, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi D.Zagreb'deki 26 yaşındaki Azeri santrfor Mahir Emreli'yi radarına aldı. Kontratı 2026'da bitecek olan genç futbolcu, geçen sezon Konyaspor'da 12 maçta 2 gol kaydetti. Sezon genelinde ise 25 maçta 5 gol katkısı sağladı.

STAMBOULI DE İMZALADI

İç transfer çalışmalarını da sürdüren Demirspor, Stambouli ve Onyekuru'da da mutlu sona ulaştı. Başkan Murat Sancak, Olympiakos'tan kiraladıkları 26 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın 3.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandıklarını açıkladı. 32 yaşındaki Fransız orta saha Stambouli'yle de yeni sözleşme yapıldığı duyuruldu. 32 yaşındaki yıldız dinamoyla 2 yıllık imza atıldığı duyuruldu. Stambouli, geçen sezon 31 maçta 1 gol, 5 asist yaparken, Onyekuru ise 30 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı.