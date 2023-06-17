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Bomba gelişme! Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Avai FC'yi çalıştıran Brezilyalı teknik adamın Süper Lig ekibinin başına geçeceği öne sürüldü. İşte o takım ve detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 13:39
Bomba gelişme! Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasına giren Alex de Souza ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Bomba gelişme! Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor

2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı.

Bomba gelişme! Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor

Alex, takımı ile çıktığı 19 karşılaşmada 2.11 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Bomba gelişme! Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor

Ardından Brezilya ligi ekiplerinden Avai FC'nin başına geçen genç çalıştırıcı, çıktığı 18 maçta 1.17 maç başı puan ortalaması yakalayabildi.

Bomba gelişme! Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor

Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza, Spor Toto Süper Lig devi ile anlaşma aşamasına geldi.

Bomba gelişme! Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor

ADANA DEMİRSPOR'UN GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe ile adı anılan Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

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