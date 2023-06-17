Bomba gelişme! Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasına giren Alex de Souza ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasına giren Alex de Souza ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı.
Alex, takımı ile çıktığı 19 karşılaşmada 2.11 maç başı puan ortalaması yakaladı.
Ardından Brezilya ligi ekiplerinden Avai FC'nin başına geçen genç çalıştırıcı, çıktığı 18 maçta 1.17 maç başı puan ortalaması yakalayabildi.
Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza, Spor Toto Süper Lig devi ile anlaşma aşamasına geldi.
ADANA DEMİRSPOR'UN GÜNDEMİNDE
Fenerbahçe ile adı anılan Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
TRT Spor'un haberine göre, Mavi Şimşekler'in başta Alex De Souza, Guti Hernandez ve Andrea Pirlo'yla temas kurduğu öğrenildi.