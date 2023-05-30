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İbra bombası!

Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan’ın ilk defa A Spor’da duyurduğu İbrahimovic transferi için Murat Sancak, “Türkiye’de başka bir takımla anılmıyor. Demek ki güzel işler yapmışız” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
İbra bombası!

Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan'ın ilk kez A Spor'da duyurduğu, "Murat Sancak, İbrahimovic ve El Shaarawy'yi Adana Demirspor'a getirmek istiyor" transfer haberi büyük ses getirdi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da katıldığı bir spor salonunun açılışında İtalyan devi Milan'la kontratı bitecek İsveçli efsane golcü İbrahimovic'in transferini doğruladı. Başkan Sancak, "Bizimle anılması da güzel bir şey. Türkiye'de başka bir takımla anılmıyor, Adana Demirspor ile anılıyor. Demek ki güzel işler yapmışız ki adı bizimle anılıyor" ifadesini kullandı.

MONTELLA KALMAK İSTİYOR

Başkan Sancak, Montella'nın durumu için de "Netice itibarıyla kimseyi zorla bir yerde tutacak değiliz ama ligin bitmesini bekliyoruz, oturup konuşacağız. Kendisi de kalmak isterse biz arzu ediyoruz. Kalırsa iyi olur, 2 senedir beraberiz. Giderse yurt dışına gider. Ailesini çok özlüyor. Çocukları orada, buraya getiremiyor" dedi. Aynı açılışa katılan Montella da takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak, "Evlilikler iki taraflı. Ben tabii ki kalmayı düşünürüm, neden düşünmeyeyim ama bunu lig bittiğinde düşüneceğiz. Başkanımızla da oturup konuştuğumuzda hep beraber bakacağız duruma" diye konuştu.

HEDEFİMİZ 70 PUAN

Kalan 3 maçta 70 puanı hedeflediklerini belirten Montella, "3 maçımız var ve bu maçları onurlandırmamız lazım. Umarım 70 puan ve üzerine çıkabiliriz. Çünkü 4. olarak kulübümüz için tarihi bir sonuç aldık. Bu nedenle 70 puanı almak da güzel bir sonuç olur" dedi

ANA KADRO KORUNACAK

Murat Sancak, yeni sezon planlaması ile ilgili çalışmaların 2 aydır sürdüğünü vurguladı. Sancak, "Çekirdek kadroyu koruyup, Avrupa'ya gidip gitmeme durumuna göre transfer politikamız olacak. Ama ana çekirdek kadroyu koruyacağız" diye umut dağıttı.

"İLK 2'DE BİTİRMEK İSTERDİK"

"Hedefimizin gerisinde kalsak bile ligi 4'üncü sırada bitirmek başarıydı. Kalan 3 maçı kaybetsek bile 4'üncülüğümüz garanti. O açıdan çok rahatız, çok iyiyiz. Ama gönül isterdi ki ilk 2'de bitirelim ama olmadı. Seneye bakacağız ama güzel bir sezon geçirdik diyebilirim."

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