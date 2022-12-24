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Adana Demirspor'dan Fatih Karagümrük'e gözdağı

Türkiye Kupası'nda evinde Rizespor'a elenen mavi-şimşeklerde Semih ve Abdurrahim Dursun ligde K.Gümrük’le telafi yapacaklarını iddia etti

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Adana Demirspor'dan Fatih Karagümrük'e gözdağı

Kupada Rize'ye elenen Adana Demirspor, lige döndü. Futbolculardan Semih Güler ve Abdurrahim Dursun, K.Gümrük maçı için 3 puan sözü verdi. 28 yaşındaki stoper Güler, "İlk yarıdaki gibi oynarsak ilk 5 değil, ilk 3'te oluruz. K.Gümrük'ü yenip lige yeniden odaklanmak istiyoruz" dedi.

PROBLEM YOK

Mavi-Şimşekler'in 24 yaşındaki sol beki Abdurrahim Dursun da sahalarında karşılaşacakları K.Gümrük'ü mağlup edeceklerini iddia ederken, takımda hiçbir problem olmadığını belirtti. Dursun, "K.Gümrük'le önemli bir maçımız var. Ona odaklanmalıyız, gayet iyi çalışıyoruz hiçbir problem yok" diye umut dağıttı.

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