Kasımpaşa Adana Demirspor: 1-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Adana Demirspor, 4-1'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Adana Demirspor'un galibiyet golleri, 37'de Younes Belhanda, 41'de Akintola, 63'te Onyekuru, 86' N'Diaye'den geldi.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 56'da Bahoken kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, puanını 21 yaptı.

Öte yandan Kasımpaşa ise 13 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

15. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalana Celina'nın vuruşunda Ertaç meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Penaltı noktasının gerisine düşen topa bu kez Bahoken vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Svensson'dan döndü.

34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas içindeki Samet Akaydın meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Kale sahasında uygun durumda bulunan Emre Akbaba'nın vurduğu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

37. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan kale çizgisine yakın bir bölgeden Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Sol kanatta meşin yuvarlağı alan Stambouli'nin yerden ortasında penaltı noktası gerisine gelen topa bekletmeden vuran Belhanda ağları havalandırdı: 0-1.

40. dakikada Adana temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta kullanılan taç sonrasında ceza sahasına giren Belhanda, meşin yuvarlağı Akintola'ya aktardı. Penaltı noktası gerisindeki bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

48'inci dakikada paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Celina ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda top üst direkten auta gitti.

54'üncü dakikada Hajradinovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bahoken'in sert şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

56'ncı dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Ben Ouannes ortasını yaptı. Arka direkte Aytaç'ın gelişine vuruşu altıpasın hemen gerisindeki Bahoken'e pas oldu. Bahoken göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

64'üncü dakikada Adana Demirspor bir gol daha buldu. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Belhanda sol kanattan hareketlenen Onyekuru'yu gördü. Onyekuru, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu sağ ayağına çekti ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

86'ncı dakikada Adana Demirspor farkı 3'e çıkardı. Kaleci Ertaç'ın uzun pasında Sadık Çiftpınar ıskaladı. Yusuf Sarı, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra arkadan gelen N'Diaye'yi gördü. Bu oyuncunun yerden şutunda top ağlarla buluştu: 1-4.