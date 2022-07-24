Pescara - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Pescara ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Pescara - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PESCARA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pescara - Adana Demirspor maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 18:30'de oynanacak. Mücadele Pescara'nın internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Pescara - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın