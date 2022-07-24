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Pescara - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Pescara ile Cecle Brugge karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:00
Pescara - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Pescara ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Pescara - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PESCARA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pescara - Adana Demirspor maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 18:30'de oynanacak. Mücadele Pescara'nın internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Pescara - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

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