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Demir'den 4'lü şov

Demirspor, G.Antep’i bu sezon evinde yenen tek takım olurken, 3. sıraya da yükseldi. Balotelli, Vargas, Yunus ve Assombalonga dörtlüsü takımı coşturdu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
Demir'den 4'lü şov

Ligde Adana Demirspor kasırgası dinmiyor. Sezona Samet Aybaba'yla başladıktan sonra kötü sonuçların ardından 4. haftada İtalyan teknik direktör Montella'yı getiren Demirspor, adeta şahlandı. Son olarak evinde namağlup Gaziantep FK'yi Balotelli'nin cezası nedeniyle oynamadığı, iki de penaltı kaçırdığı maçta 3 golle geçen Mavi-Şimşekler, futbol resitali sundu. Adana ekibinin bu sezonki 42 golünün 31'inde 4 futbolcunun imzası var. Vargas (4 gol), Balotelli (10 gol), Yunus Akgün (7 gol) ve Assombalonga (10 gol), Mavi-Şimşekler'i coşturdu.

MONTELLA'DAN 1.89 ORTALAMA
Adana Demirspor'da hücumun kilit isimlerini oluşturan bu dörtlü arasında Vargas, Yunus ve Balotelli aynı zamanda asist kategorisinde de takımı sırtladı. Vargas (10 asist), Yunus Akgün (6 asist) ve Balotelli (3 asist), mavilacivertlilerde 19 gole direkt katkı sağladı. Akdeniz ekibinin bu başarısında büyük bir pay sahibi olan Montella, Demirspor'un başında kupa dahil olmak üzere çıktığı 27 karşılaşmada maç başına 1.89 puan ortalaması tutturmasını bildi. Ligde 3. sıraya yükselen Mavi-Şimşekler, evinde Antalya engelini de aşarak serisini sürdürmek istiyor.

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