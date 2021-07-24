Son dakika transfer haberi: David Luiz transferinde son durum ne? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, ligde kalıcı olmak adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şimdiye dek, uluslararası futbol arenasında isim yapmış isimlerle anlaşan ekip; son olarak Umut Meraş ve David Luiz transferleriyle anılıyordu. Başkan Murat Sancak, Luiz ve Meraş transferlerine ilişkin son gelişmeleri anlattı.

Radyo Gol'e konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz ve Umut Meraş transferleri hakkında, "David Luiz ve Umut Meraş ile görüştük ama ikisi ile de anlaşamadık. Bekten vazgeçtik, yurt dışından bir stoper bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaz transfer sezonunun en aktif ekiplerinden Adana Demirspor şimdiye dek, Mario Balotelli, Younes Belhanda, Metehan Mimaroğlu, Lucas Castro, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Jonas Svensson, Ferhat Kaplan ve Britt Assombalonga'yla anlaşmaya vardı.