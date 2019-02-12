Milliler Hırvatistan ile berabere kaldı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Milliler Hırvatistan ile berabere kaldı

Milliler Hırvatistan ile berabere kaldı

17 Yaş Altı Milli Takımı, 'da yaptığı hazırlık maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre, milli takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede ay-yıldızlıların golünü 90. dakikada Polat Abay kaydetti. Hırvatistan'ın golünü ise 74. dakikada Matej Klaric attı.

İki takım, 14 Şubat Perşembe günü tekrar karşılaşacak.

Öte yandan Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasını, TFF Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe de takip etti.

  1. 12.2.2019 20:46
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