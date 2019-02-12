Milliler Hırvatistan ile berabere kaldı
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da yaptığı hazırlık maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milli takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede ay-yıldızlıların golünü 90. dakikada Polat Abay kaydetti. Hırvatistan'ın golünü ise 74. dakikada Matej Klaric attı.
İki takım, 14 Şubat Perşembe günü tekrar karşılaşacak.
Öte yandan Türkiye-Hırvatistan karşılaşmasını, TFF Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe de takip etti.
- 12.2.2019 20:46
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
-
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
-
Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Milliler Hırvatistan ile berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.