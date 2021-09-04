Filenin Sultanları Sırbistan’a yine diş geçiremedi | Teşekkürler

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'la karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmaya çok iyi başlangıç yapan milliler, ilk sette rakibine üstünlük kurdu. Çekişmeli geçen setten 34-32'lik üstünlükle ayrılan Filenin Sultanları, ikinci sette basit hatalar yaptı. Yine mücadele seviyesi üst düzey olan sette Boskovic'e engel olamayan Sultanlar, setten 28-26'lık yenilgiyle ayrıldı. Üçüncü set ise yine ev sahibi Sırbistan'ın üstünlüğüyle geçildi.

BOSKOVİC'İ DURDURAMADIK

Rakibin oyununa çözüm üretemeyen ve Boskovic'i durduramayan ay-yıldızlılar, 25-23 mağlup olunca durum 2-1'e geldi. Son sette ise oyundan oldukça düşen Sultanlar, seti 25-13 maçı da 3-1 kaybetti. 2019'da Ankara'daki Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilerek şampiyonluğu kaybeden milliler, bu kez Belgrad'da yarı finalde mağlup oldu. Türkiye, bugün 18.00'de 3.'lük maçına çıkacak.

GUİDETTİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti. Guidetti, "Maça iyi başlamıştık. Fakat devamını getiremedik. Son sette erken bir kopuş yaşadık. Rövanşı almak için hazırlıklarımız tamdı. Maalesef olmadı ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Şampiyonada son ana kadar ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.