Karatede iki madalya

TOKYO Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kata kategorisinde milli karateci Ali Sofuoğlu, Güney Koreli Heejun Park'ı mağlup ederek bronz madalya elde etti. Böylelikle Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını kazandırmış oldu. Ali Sofuoğlu, "Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için" diye konuştu. Öte yandan kata kategorisinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almayacağı bildirildi.

KADINLAR kumite 61 kiloda yarışan Merve Çoban ise yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı. Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı. Merve, "Daha önce defalarca yendiğim bir sporcuya kaybettim. Finale çıkamadığım için aşırı üzgünüm. Üzüntüm, bronz madalya kazanmanın sevincinden daha ağır" dedi. Merve, Türkiye'nin olimpiyatlarındaki 101'inci madalyasını kazandı.

MILLI güreşçilerimizden Evin Demirhan 50 kiloda son 16 tura karşılaşmasına çıktı. Makuhari Messe'deki sabah seasında ABD'li Sarah Ann Hildebrant ile karşılaşan Evin mağlup oldu. Repesaj için ABD'li güreşçinin finale çıkmasını bekeleyen Evin, umduğunu bulamadı. Evin, kendisini yenen Hildebrandt'ın yarı finalde elenmesiyle olimpiyata veda etti