Busenaz Sürmeneli'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözleri! "Madalyamı ona hediye ediyorum"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda Çinli rakibi Gu Hong'u yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Sürmeneli, tarihi zafer sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Busenaz Sürmeneli'nin açıklamaları:

İstiklal Marşımızı dinlerken çok duygulandım, boğazım düğümlendi. İnanılmaz mutluyum, çocukluk hayalim avuçlarımın içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm biraz önce. Ona 2013 senesinde bir söz vermiştim, 'Altın madalya alıp size hediye edeceğim' demiştim. Madalyamı ona hediye ediyorum.

Rahmetli dedem geçen yıl Haziran'da vefat etmişti. 'Kızım ben göremem, sen git altını al' demişti. Onun bunu gördüğünü biliyorum. İnşallah 1-2 olimpiyat daha görmek istiyorum. Adımı altın harflerle tarihe yazmak istiyorum.