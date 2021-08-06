Son değil başlangıç

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Okçular Vakfı'nın olimpiyat vizesi alan 5 paralimpik okçusu Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu ve Sevgi Yorulmaz ile bir araya geldi. Organizasyona Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Federasyonun ve Okçular Vakfı'nın desteği hiçbir zaman esirgemediğini dile getiren olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, "O yüzden madalyada emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün herkesin söylediği gibi bu altın madalya bir son değil büyük bir şeyin başlangıcı. Ayın 17'sinde olan paralimpik oyunlarında 13 tane madalyayla beraber arkadaşlarımın ülkemize geri dönmelerini istiyorum ve inşallah başaracaklar" diye konuştu.



ERDOĞAN: BİRLİK RUHUNUN ESERİ



Bilal Erdoğan da kazanılan altın madalyanın bir dayanışma ve ekip çalışmasının sonucu olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk sporunda büyük dayanışma ruhu var. Tesisleşme, kulüpleşme ve federasyonumuzun yapılanması olarak çok akıllı ve sürdürülebilir işler yapılıyor. Türkiye'de okçuluk sporunun son 5-6 yıldaki büyük yükselişi bir tesadüfün değil bir çalışmanın, bir dayanışmanın, bir birlik ruhunun neticesidir" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu birlik, bu dayanışma, bu çalışma disiplinden dolayı burada bulunan tüm arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mete'ye özellikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Son günlerde doğal felaketlerle boğuşan ülkemize bir moral verdi."