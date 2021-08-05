Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberleri: Milli karateci Eray Şamdan Tokyo 2020'de gümüş madalya kazandı!

Son dakika spor haberleri: Milli karateci Eray Şamdan Tokyo 2020'de gümüş madalya kazandı!

Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kilo finalinde Eray Şamdan, Fransız sporcu Steven Da Costa'ya 5-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. Eray'ın bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 15:07 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 15:20
Son dakika spor haberleri: Milli karateci Eray Şamdan Tokyo 2020'de gümüş madalya kazandı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda finalde Fransız sporcu Steven Da Costa'yla karşılaştı.

Milli sporcu, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçı çevirmeye çalışan Eray, bunda başarılı olamayarak son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı.

Fransız sporcu ise altın madalya elde etti.

Eray'ın bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

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