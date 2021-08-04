Bravo Necati

Atletizmde ülkemizi temsil eden milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı. Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi. Final yarışları, yarın 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

HAYDİ EŞREF!

Üst üste 5. kez olimpiyatlara katılma başarısı gösteren Eşref Apak, bugün madalya kovalayacak. Çekiç atma branşında yarışan Eşref, elemelerde genel sıralamada 8. olmuş ve finale yükselmişti. 14.30'da sahneye çıkacak 39 yaşındaki sporcumuz, 2004'te bronz madalya almıştı.

YASMANI ALTINCI RAMIL ELENDİ

Tokyo'da erkekler 400 metre engelli finalinde yarışan temsilcimiz Yasmani Copello Escobar 6. oldu. 47.81'lik derece elde eden Yasmwani, yarış sonrası büyük üzüntü yaşadı. 200 metre yarı finalinde sahneye çıkan Ramil Guliyev ise 20.31'lik derecesiyle 6. olarak finale kalamadan olimpiyat oyunlarına veda etti.