Çizme’yi aşamadık

Gruba son olimpiyat şampiyonu Çin'i net bir oyun ve skorla yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Avrupa'nın güçlü ekibi İtalya ile karşılaştı. Maça istediği gibi başlayamayan kırmızı-beyazlılar, ilk seti 25-22 kaybetti. İkinci set çok çekişmeli oldu. Sultanlar zorlansa da son bölümü iyi oynadı ve seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi.



BAŞA BAŞ GEÇTİ AMA

Üçüncü set de ikinci set gibi başa baş geçti. Uzun süre İtalya kaçarken Türkiye farkın 2 sayıdan fazla açılmasına izin vermedi. Kritik anlarda Egonu ile Sylla ikilisiyle önemli sayılar alan İtalya, son bölümde farkı açarak seti 25-20 aldı ve yeniden öne geçti: 2-1. Son sette 10-8 öne geçen Çizme temsilcisi, moladan çok iyi döndü. Ay-yıldızlılar, İtalya karşısında tutunamadı ve seti 25-15, maçı da 3-1 kaybetti. A Milliler, B Grubu'ndaki 3. maçını yarın FIVB dünya sıralamasının 1 numarası ABD ile 15.45'te yapacak.