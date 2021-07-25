Tokyo’da İsrail’e tokat

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda İsrail'in, Filistin'e uyguladığı zulme isyan edildi! 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, Filistin'e destek olmak amacıyla turnuvadan çekildi. Nourine son 32 turu mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmak istemedi. Son 64 turunda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdalrasool ile yarın karşı karşıya gelmesi beklenen Nourine, aynı kilodaki İsrailli rakibiyle olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelme ihtimali üzerine yarışmayı bıraktı. Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullandı.