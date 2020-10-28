Hakkari coşacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari Kent Parkı'nda düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının açılış programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "Hakkari, terörden, gözyaşından, kandan beslenenlere 'geçit yok' diyor. Zap Suyu artık daha coşkun akıyor. Terörden, kandan, gözyaşından arındırılmış Hakkari daha güçlü geleceğe hazırlanıyor" diyen Kasapoğlu, Hakkari'de kardeşlik ve sevginin en güzel şekilde kendisini gösterdiğini dile getirdi. Yarınların çok güçlü sporcu ve gençlerinin Hakkari'de yetişeceğini belirten Kasapoğlu, "Bizler el birliğiyle de bu güzel tablonun daha güçlü olması için destek vereceğiz. Bu güzel şehir çok serin bir coğrafyaya, güçlü potansiyele sahip. Bugüne kadar bazı engeller çıktı. Hamdolsun o engelleri aştık. İnşallah bundan sonra buradan her alanda, raftingi, satrancı, futbolu, cimnastiği, atletizmiyle, kayağıyla güçlü sporcular çıkaracağız" dedi.

HAVUZLAR YÜKSELECEK

Hakkarı'de de hizmet çıtasını yükseltmek için el birliğiyle çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Hakkari ve ilçelerinde havuzlarımız bir bir yükselecek. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' diyoruz. Havuzlarımız bu anlamda en iyi hizmeti verecek. Gençlik merkezlerimizde sizleri yarınlara daha güçlü hazırlayacağız. Bilimde, sanatta, her alanda güçlü gençlerimiz var. Bu tertemiz gençlerimizi inşallah yarınlara daha güçlü hazırlayacağız. Haluk Dursun hocamızın tabiriyle Hakkari'nin kuzularını, Şemdinli'nin, Çukurca'nın, Yüksekova'nın, Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak adına buradayız. Milletten aldıkları kaynakları, desteği millete silah olarak doğrultanlara, gözyaşı olarak, kan olarak bedel ödetenlere inat bundan sonra hiçbir kuzumuzu çakallara kaptırmama adına bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve çok daha güçlü bir şekilde bu mesajı haykıracağız."



Fırsat tanımayacağız

Muharrem Kasapoğlu, yapılacak yatırımlarla Hakkari'yi kış turizminin destinasyon merkezlerinden biri haline getireceklerini kaydetti ve devam etti: "Hakkari'nin balını, ters lalesini, suyunu daha çok konuşacağız. Balımıza zehir katmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeş olarak, bir olarak, beraber olarak inşallah yarınlara yürüyeceğiz."



400'ü aşkın sporcu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi ve Türkiye Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları, 30 Ekim'de sona erecek. "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" sloganıyla organizasyona ilk kez ev sahipliği yapan Hakkari, 400'ü aşkın sporcuyu ağırlıyor.



3 gün devam ediyor

Ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılar, üç gün boyunca açık yaş kadın, açık yaş erkek ve karma mix kategorilerinde Nehir İnişi, Slalom ve RX disiplinlerinde birbirlerine üstünlük sağlamak için Zap Suyu'nda yarışacak. Üç disiplin sonucunda alınan puanlar, genel klasmanı belirleyecek.