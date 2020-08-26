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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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İki Gyasi birden

İki Gyasi birden

1. Lig'in yeni ekibi harekatını sürdürüyor. , sağ kanadı için Edwin Gyasi'yi kaptı. Sola Emmanuel Gyasi'yi alıyor.

, 1. Lig'de güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Savicevic, Plumain ve Yameogo'dan sonra bir transferi daha bitirdi. temsilcisi. daha önce anlaşmaya vardığı. CSKA Sofya'nın sağ kanat oyuncusuyla resmi sözleşmeyi imzaladı. 29 yaşındaki futbolcu 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Gyasi "Samsunspor'un projesi çok heyecan verici. Hedefleri Süper Lig" dedi. Samsunspor'un ilgilendiği bir diğer Gyasi de Emmanuel. Spezio'nun sol kanadında oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler sürüyor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın da doğruladığı görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği kaydedildi. Geçen sezon 39 karşılaşmada 10 defa fileleri sarstı. 6 da asist yaptı. Yönetim, teknik direktör 'ın listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Transfer çalışmaları devam ediyor.

  1. 26.8.2020
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