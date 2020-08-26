İki Gyasi birden
TFF 1. Lig'in yeni ekibi transfer harekatını sürdürüyor. Samsunspor, sağ kanadı için Edwin Gyasi'yi kaptı. Sola Emmanuel Gyasi'yi alıyor.
Samsunspor, TFF 1. Lig'de güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Savicevic, Plumain ve Yameogo'dan sonra bir transferi daha bitirdi. Karadeniz temsilcisi. daha önce anlaşmaya vardığı. CSKA Sofya'nın sağ kanat oyuncusuyla resmi sözleşmeyi imzaladı. 29 yaşındaki futbolcu 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Gyasi "Samsunspor'un projesi çok heyecan verici. Hedefleri Süper Lig" dedi. Samsunspor'un ilgilendiği bir diğer Gyasi de Emmanuel. Spezio'nun sol kanadında oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler sürüyor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın da doğruladığı görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği kaydedildi. Geçen sezon 39 karşılaşmada 10 defa fileleri sarstı. 6 da asist yaptı. Yönetim, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Transfer çalışmaları devam ediyor.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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