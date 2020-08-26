İki Gyasi birden

Samsunspor, TFF 1. Lig'de güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Savicevic, Plumain ve Yameogo'dan sonra bir transferi daha bitirdi. Karadeniz temsilcisi. daha önce anlaşmaya vardığı. CSKA Sofya'nın sağ kanat oyuncusuyla resmi sözleşmeyi imzaladı. 29 yaşındaki futbolcu 2+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Gyasi "Samsunspor'un projesi çok heyecan verici. Hedefleri Süper Lig" dedi. Samsunspor'un ilgilendiği bir diğer Gyasi de Emmanuel. Spezio'nun sol kanadında oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler sürüyor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın da doğruladığı görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği kaydedildi. Geçen sezon 39 karşılaşmada 10 defa fileleri sarstı. 6 da asist yaptı. Yönetim, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Transfer çalışmaları devam ediyor.