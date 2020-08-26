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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Giresun'da 9 imza

Giresun'da 9 imza

Hayrullah, Serginho, Himmet, Hüsamettin, Eren, Nalepa, Tolgahan, Sergen ve Kerem ile anlaşıldı.

1. Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Giresunspor transferde birçok önemli ismi kadrosuna kattı. Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammet Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, , Sergen Piçiniol ve Eren Tozlu ile resmi sözleşme imzalandı. 8 oyuncu 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2'şer yıllık sözleşmelerin altına imzalarını attılar. Başkan Hakan Karaahmet, 'tan Kerem Kalafat'ı da 1 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Başkan Karaahmet " felaketinde kaybettiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz felaketten zarar görenlerin her zaman yanında" dedi. Karaahmet, Giresunspor'un harekatının önümüzdeki hafta da süreceğini söyledi.
  1. 26.8.2020
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