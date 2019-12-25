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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Lider ’da operasyon başladı

Lider Manisa’da operasyon başladı

'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren , kadroda operasyona başladı. , ve ile yolları resmen ayırdı.

'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren , kadroda operasyona başladı. , ve ile yolları resmen ayırdı. Oyuncularla karşılıklı görüşen yönetim karşılıklı anlaşarak Anıl, Ömer ve Taha'nın sözleşmelerini feshetti. FK'da orta saha Emir Alagöz'le de vedalaşılacağı öğrenildi. Manisa, dış transfere önümüzdeki günlerde başlayacak.
  1. 25.12.2019
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