Kocaeli atakta
Kırşehir'den stoper Murat Şimşek, Başkent'ten forvet Doğan Karakuş ve Ümraniye'den sağ kanat Ali Han Tunçer'i alan yeşil-siyahlılar, Van'ın golcüsü Batuhan Er'in de peşinde.
2. Grup'ta ligin ilk yarısını 37 puanla, en yakın rakibi Fethiye'nin 5 puan önünde kapatan Kocaelispor'da ikinci yarı için hummalı bir çalışma başladı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Körfez ekibi, Kırşehir'den stoper Murat Şimşek, Başkent Akademi'den forvet Doğan Karakuş ve Ümraniye'den sağ kanat Ali Han Tunçer'i renklerine bağladı.
33 MAÇTA 28 GOL ATTI
Takımı daha da güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar, son iki sezonda 3. Lig'de attığı gollerle dikkat çeken Vanspor'un forveti Batuhan Er'e de kancayı taktı. Karaköprü ve Van'da iki sezonda çıktığı 33 maçta 28 gol atan 24 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Kocaelispor'un hocası Dinçel, devre arasını iyi değerlendirip şampiyon olmak istediklerini söyledi.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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