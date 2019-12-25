Kocaeli atakta

2. Grup'ta ligin ilk yarısını 37 puanla, en yakın rakibi Fethiye'nin 5 puan önünde kapatan Kocaelispor'da ikinci yarı için hummalı bir çalışma başladı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Körfez ekibi, Kırşehir'den stoper Murat Şimşek, Başkent Akademi'den forvet Doğan Karakuş ve Ümraniye'den sağ kanat Ali Han Tunçer'i renklerine bağladı.



33 MAÇTA 28 GOL ATTI

Takımı daha da güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar, son iki sezonda 3. Lig'de attığı gollerle dikkat çeken Vanspor'un forveti Batuhan Er'e de kancayı taktı. Karaköprü ve Van'da iki sezonda çıktığı 33 maçta 28 gol atan 24 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Kocaelispor'un hocası Dinçel, devre arasını iyi değerlendirip şampiyon olmak istediklerini söyledi.