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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Kocaeli atakta

Kocaeli atakta

'den stoper , Başkent'ten forvet ve Ümraniye'den sağ kanat 'i alan yeşil-siyahlılar, Van'ın golcüsü 'in de peşinde.

2. Grup'ta ligin ilk yarısını 37 puanla, en yakın rakibi Fethiye'nin 5 puan önünde kapatan Kocaelispor'da ikinci yarı için hummalı bir çalışma başladı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Körfez ekibi, 'den stoper , Başkent Akademi'den forvet ve Ümraniye'den sağ kanat 'i renklerine bağladı.

33 MAÇTA 28 GOL ATTI
Takımı daha da güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar, son iki sezonda 3. Lig'de attığı gollerle dikkat çeken Vanspor'un forveti 'e de kancayı taktı. Karaköprü ve Van'da iki sezonda çıktığı 33 maçta 28 gol atan 24 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Kocaelispor'un hocası Dinçel, devre arasını iyi değerlendirip şampiyon olmak istediklerini söyledi.

  1. 25.12.2019
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