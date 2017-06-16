Bongonda ve Ahmet tamam
21 yaşındaki kanat Bongonda ve 25 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet dün sağlık kontrolünden geçirildi. İki transfer için KAP’a açıklama yapıldı.
İŞTE UZMANININ GÖZÜNDEN THEO BONGONDA
Soccer Manager Blog'dan Edward Stratmann, Trabzonspor'un yeni transferi Thoe Bongonda'yı anlattı: Patlayıcı hızını kullanabileceği pas alışverişleri yapabilirse çok az rakibi onu yakalayabilir. Tek gerekli olan önüne doğru topların atılması. Takımı saldırı altındayken müthiş becerisiyle sizi bir anda karşı kaleye taşır. İçeriden veya dışarıdan bire bir kaldığı hemen tüm pozisyonlarda rakibini hızıyla geçer. Topsuz hareketleri de takım arkadaşlarına alan yaratma açısından ek bir tehlikedir. Pek çok pozisyonda rakibini sahanın olmayacak yerlerine sürükler. Rakibin dengesini bozar.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:47
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Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
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