Bongonda ve Ahmet tamam

21 yaşındaki kanat Bongonda ve 25 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet dün sağlık kontrolünden geçirildi. İki transfer için KAP’a açıklama yapıldı.

Fırtına'dan dün iki KAP açıklaması geldi. Önceki gece İstanbul'a gelen Belçikalı kanat oyuncusu Theo Bongonda ile Trabzon'a gelen sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Bongonda kontrolün ardından Başkan Muharrem Usta ile son detayları konuşmak için İstanbul'da bir araya gelirken, Kamil Ahmet ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile görüştü. İki oyuncu ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Bongonda'yı Celta Vigo'dan 1 yıllığına satın alma opsiyonu ile (3.5 milyon euro) kiralayan yönetimin oyuncuya yıllık 450 bin euro vereceği, bonservisi elinde olan Ahmet ile 2 yıllık sözleşme imzalanıp, senelik 1 milyon 400 bin TL ödeneceği öğrenildi.



İŞTE UZMANININ GÖZÜNDEN THEO BONGONDA

Soccer Manager Blog'dan Edward Stratmann, Trabzonspor'un yeni transferi Thoe Bongonda'yı anlattı: Patlayıcı hızını kullanabileceği pas alışverişleri yapabilirse çok az rakibi onu yakalayabilir. Tek gerekli olan önüne doğru topların atılması. Takımı saldırı altındayken müthiş becerisiyle sizi bir anda karşı kaleye taşır. İçeriden veya dışarıdan bire bir kaldığı hemen tüm pozisyonlarda rakibini hızıyla geçer. Topsuz hareketleri de takım arkadaşlarına alan yaratma açısından ek bir tehlikedir. Pek çok pozisyonda rakibini sahanın olmayacak yerlerine sürükler. Rakibin dengesini bozar.