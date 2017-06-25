 Emrah Başsan Alanya’da – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Alanya’da

    Emrah Başsan Alanya’da

    Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan , ilk bombayı patlattı.

    Güney ekibi, Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda düşenmediği Emrah Başsan'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Rizespor, ikinci devresini de Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da kiralık tamamlayan 25 yaşındaki orta saha, birkaç gün içinde Alanya'ya gelerek, imza atacak. Çaykur Rizespor'd a 12 lig maçında 9 gol atıp, 2 asist yapan Emrah, Hollanda'da çıktığı 15 lig karşılaşmasında 7 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
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