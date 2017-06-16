Ergün, Lassana ve Clichy ile görüştü

Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün Fransa'da Lassana Diarra ve Gael Clichy'nin menajerleriyle bir araya geldiğini iddia etti. 32 yaşındaki ön libero Lassana, BAE kulübü Al Jazira ile anlaşmıştı. Boşta olan 31 yaşındaki sol bek Clichy'yi Fenerbahçe ve Başakşehir de istiyor. İngilizler ise Aslan'ın Stoke City'den ön libero İmbula'yı kiralayacağını ileri sürdü.