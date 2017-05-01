 Leiva el yaktı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Leiva el yaktı

    Leiva el yaktı
    Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan , dünyayı istedi. İngiliz ekibinde yılda 3 milyon sterlin kazanan Brezilyalı bu rakamın yanı sıra 1.5 milyon sterlin imza parası talep etti. Ayrıca maaşının sterlin üzerinden ödenmesini istedi. Bu rakamların ardından yönetim Leiva'dan vazgeçti.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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