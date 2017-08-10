 Şampiyonluk için geldim – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Şampiyonluk için geldim

    Şampiyonluk için geldim

    Sarı-lacivertliler’in Villarreal’den renklerine kattığı İspanyol yıldız, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak

    Fenerbahçe'nin İspanya'nın Villarreal takımından transfer ettiği Roberto Soldado dün akşam İstanbul'a geldi, yer yerinden oynadı. Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın eşlik ettiği 32 yaşındaki yıldız uçaktan iner inmez yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli taraftarları coşturdu. Taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşıladığı Soldado, havalimanında basın mensuplarına iddialı açıklamalarda bulundu.

    SAKATLIĞIMI ATLATTIM
    Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımına geldiğini belirten İspanyol golcü, "Kaçıramayacağım bir fırsattı. Burada olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşıma yolunda arkadaşlarımla, takımımıza katkı sağlamak için buradayım. Hedefim, elimden gelenin en iyisini yapmak. Geçen yıl sakatlığımı tamamen atlattıktan sonra yavaş yavaş formumu bulmuştum. Sakatlığımı geride bıraktım ve şu anda hazırım" dedi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız ardından 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



    BONSERVİSİ 5.5 MİLYON EURO
    Kanarya'nın yeni yıldızının bonservis bedeli de belli oldu. Buna göre sarılacivertliler, Roberto transferi için İspanyol temsilcisi Villarreal'e 5.5 milyon euro ödeyecek. Kontrat süresi 2 yıl olacak. Bu dönemin sonunda artı 1'lik opsiyon bölümü de bulunacak.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:53
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