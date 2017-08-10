Şampiyonluk için geldim
Sarı-lacivertliler’in Villarreal’den renklerine kattığı İspanyol yıldız, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak
Fenerbahçe'nin İspanya'nın Villarreal takımından transfer ettiği Roberto Soldado dün akşam İstanbul'a geldi, yer yerinden oynadı. Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın eşlik ettiği 32 yaşındaki yıldız uçaktan iner inmez yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli taraftarları coşturdu. Taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşıladığı Soldado, havalimanında basın mensuplarına iddialı açıklamalarda bulundu.
SAKATLIĞIMI ATLATTIM
Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımına geldiğini belirten İspanyol golcü, "Kaçıramayacağım bir fırsattı. Burada olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşıma yolunda arkadaşlarımla, takımımıza katkı sağlamak için buradayım. Hedefim, elimden gelenin en iyisini yapmak. Geçen yıl sakatlığımı tamamen atlattıktan sonra yavaş yavaş formumu bulmuştum. Sakatlığımı geride bıraktım ve şu anda hazırım" dedi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız ardından 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
BONSERVİSİ 5.5 MİLYON EURO
Kanarya'nın yeni yıldızının bonservis bedeli de belli oldu. Buna göre sarılacivertliler, Roberto Soldado transferi için İspanyol temsilcisi Villarreal'e 5.5 milyon euro ödeyecek. Kontrat süresi 2 yıl olacak. Bu dönemin sonunda artı 1'lik opsiyon bölümü de bulunacak.
SAKATLIĞIMI ATLATTIM
Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımına geldiğini belirten İspanyol golcü, "Kaçıramayacağım bir fırsattı. Burada olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşıma yolunda arkadaşlarımla, takımımıza katkı sağlamak için buradayım. Hedefim, elimden gelenin en iyisini yapmak. Geçen yıl sakatlığımı tamamen atlattıktan sonra yavaş yavaş formumu bulmuştum. Sakatlığımı geride bıraktım ve şu anda hazırım" dedi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız ardından 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
BONSERVİSİ 5.5 MİLYON EURO
Kanarya'nın yeni yıldızının bonservis bedeli de belli oldu. Buna göre sarılacivertliler, Roberto Soldado transferi için İspanyol temsilcisi Villarreal'e 5.5 milyon euro ödeyecek. Kontrat süresi 2 yıl olacak. Bu dönemin sonunda artı 1'lik opsiyon bölümü de bulunacak.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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