 Çin’den Van Persie yalanlaması – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Çin’den yalanlaması

    Çin’den Van Persie yalanlaması
    Çin kulübü Hebei China-Fortune, 'nin transferi için 30 milyon euro bütçe ayırdıkları şeklinde haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, teknik kadronun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarının yapıldığı fakat RvP'nin transferinin söz konusu olmadığı ifade edildi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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