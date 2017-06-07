Çin’den Van Persie yalanlaması
Çin kulübü Hebei China-Fortune, Van Persie'nin transferi için 30 milyon euro bütçe ayırdıkları şeklinde haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, teknik kadronun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarının yapıldığı fakat RvP'nin transferinin söz konusu olmadığı ifade edildi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
Çin’den Van Persie yalanlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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