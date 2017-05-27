 Yine ret kararı çıktı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Yine ret kararı çıktı

    Yine ret kararı çıktı

    'nün "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas kurduğu iddiasıyla 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı Silivri'deki davada F.Bahçe'nin müdahillik talebi 10. duruşmada yine reddedildi.

    Mahkeme iki sanığı tahliye ederken, duruşmanın 7-11 Ağustos tarihleri arasında görülmesine karar verdi.

    BARANSU BYLOCK'ÇU
    Silivri'deki duruşmada mahkemede Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ByLock programına yönelik raporun detayları okundu. Tutuklu sanıklar yönünden 'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a erişim raporunda, gazeteci Mehmet Baransu'nun 11 Ağustos 2014'te erişim sağladığı belirtildi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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