Yine ret kararı çıktı
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas kurduğu iddiasıyla 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı Silivri'deki davada F.Bahçe'nin müdahillik talebi 10. duruşmada yine reddedildi.
BARANSU BYLOCK'ÇU
Silivri'deki duruşmada mahkemede Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ByLock programına yönelik raporun detayları okundu. Tutuklu sanıklar yönünden FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a erişim raporunda, gazeteci Mehmet Baransu'nun 11 Ağustos 2014'te erişim sağladığı belirtildi.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:43
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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