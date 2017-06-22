2017 Dünya Takımlar Şampiyonası
Satrançta, 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası, Rusya'da devam ediyor.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından Khanty Mansisyk kentindeki şampiyonanın 7. gününde 5. tur karşılaşmaları sona erdi. Türkiye, 5. tur sonunda 7 puanla 4. sırada yer aldı.
İlk iki turda Ukrayna ve Rusya ile berabere kalan, 3. turda Norveç, 4. turda ise Polonya'yı mağlup eden Milli Takım, 5. turda şampiyona lideri Çin ile karşılaştı. Dünya sıralamasında 2 bin 745 ELO ortalamasıyla bir numaralı seri başı Çin ile 2-2 berabere kalan Türkiye, 5. tur sonunda 7 puanla namağlup 4. sırayı elde etti.
Şampiyona, 28 Haziran Çarşamba günü sona erecek.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:35
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Vida yerine oturuyor
Toplam 31
Yorum
VAZGEÇİN ARTIK ŞU ADAMDAN AGA GELMİYECEK 3 AYDIR BUNLA UĞRAŞIYOZ ZAMAN KAYBI AYNI GOMEZ GİBİ
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‘Hoş geldiniz’ iyi aile!
Toplam 4
Yorum
RİERA SANADA SEVGİ VE SAYGILAR SEVGİLİ RİERA . BİR GS LI OLARAK GÖNLÜMÜZDESİN.
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Rota Kameni
Toplam 2
Yorum
sdf sdf girme kaybedersin :)
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