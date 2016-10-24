Castillo korkusu
TT Arena’da sakatlanan Castillo ile Bero’nun MR sonuçları bugün belli olacak.
Fırtına'da Galatasaray karşısında sakatlanarak maça devam edemeyen Matus Bero ile Fabian Castillo'nun sağlık durumları bugün netlik kazanacak. İstanbul'daki mücadelenin ilk yarısında sol arka adalesinden sakatlanan Castillo'nun durumunun ilk belirlemelere göre ciddi olduğu bildirildi. Bero'nun ise Castillo'ya oranla daha iyi durumda olduğu ifade edildi. MR'ları çekilen iki oyuncu, kupada Çorum Belediyespor'a karşı riske edilmeyecek. Sağlık heyetinin, MR'dan gelecek sonuçlara göre iki oyuncuyu, Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeye çalışacakları dile getirildi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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