 Satışlar durdu – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Satışlar durdu

    Satışlar durdu

    Fenerbahçe, derbideki “çirkin ve kötü tezahürat”tan ’ya sevk edildi. Kulüp, Beşiktaş maçının bilet satışlarını durdurdu.

    Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, temsilci ve gözlemci raporlarıyla Fenerbahçe Kulübü'nü Galatasaray derbisinde "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Sarı-lacivertli kulüp, bu karar üzerine dün satışa çıkan Beşiktaş maçının bilet satışlarını durdurduğunu bildirdi.

    YENİ AÇIKLAMAYI BEKLEYİN
    Yapılan açıklamada, "'nın vereceği karar sonrasında kulübümüz tarafından bilet satışı hususunda yeni açıklama yapılacaktır. Bu ana kadar bilet satın alan taraftarlarımız, verilecek karar sonrasında herhangi bir hak kaybına uğramayacak, duruma uygun şekilde gerekirse Passolig kartlarına geri yükleme yapılacaktır" denildi.

    'TIPKI DERBİDEKİ GİBİ'
    Sarı-lacivertli kulüp, G.Saray maçında tribünleri dolduran taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederken, aynı desteğin Zorya Luhansk maçında da sürmesi için çağrı yaptı.

    16.00'DA BASIN ÖNÜNDE
    'nin Zorya ile oynayacağı grup maçının medya programı belli oldu. Advocaat, bugün 16.00'da Ülker Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya bir de futbolcu katılacak. Rakip takımın basın toplantısı ise 17.30'da gerçekleşecek.çıklamada, dün itibarıyla yarınki maç için 3 bin 947 bilet satıldığı duyuruldu.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
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