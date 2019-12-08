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08 Aralık 2019, Pazar
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Derin'den tarihi başarı

Derin'den tarihi başarı

Polonya'daki 'nda sahne alan , kürsüye çıktı. Daha önce olarak 'ye bir ilki yaşatan Derin Toparlak, 800 metre yarışında 6.38.23'lük derecesiyle kazandı.

Polonya'daki 'nda sahne alan , kürsüye çıktı. Daha önce olarak 'ye bir ilki yaşatan Derin Toparlak, 800 metre yarışında 6.38.23'lük derecesiyle kazandı.

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  1. 8.12.2019
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