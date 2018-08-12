Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası başlıyor
İrlanda'da yarın başlayacak Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 14 sporcuyla mücadele edecek.
Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası yarın İrlanda'da başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Dublin'de 19 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda Türkiye, 14 sporcu ile madalya arayacak.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Beytullah Eroğlu, Bülent Oturakçı, Hamit Demir, İsmail Can Doğan, Koral Berkin Kutlu, Muhammed Ali Aydın, Mustafa Şar, Nil Şahin, Ömer Onur İnci, Özge Üstün, Rümeysa Ravza Ormancı, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Uğurcan Özer.
- 12.8.2018 09:40
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Alvaro Negredo el yakıyor
Toplam 2
Yorum
Negredo Negredo ya 4,3 milyon nedir ya? Transferin son gününde transfer olsun diye, siradan futbolcuya gene 4-5 milyon verecekler. Her sene aynisi.
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Ahmet Çakar isyan etti! "Fenerbahçe'ye VAR ama Bursaspor'a yok..."
Toplam 1
Yorum
yuh eyyan VARRRRRR
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Samet Aybaba: "Herkese VAR da bize yok mu?"
Toplam 1
Yorum
yok size yok boşuna ağlamayın,ite ite şampiyon yapıldığınız sezon fazlasıyla vardı zaten.
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