Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası başlıyor
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası başlıyor

    Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası başlıyor

    İrlanda'da yarın başlayacak Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 14 sporcuyla mücadele edecek.

    Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası yarın İrlanda'da başlayacak.

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Dublin'de 19 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda Türkiye, 14 sporcu ile madalya arayacak.

    Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

    Beytullah Eroğlu, Bülent Oturakçı, Hamit Demir, İsmail Can Doğan, Koral Berkin Kutlu, Muhammed Ali Aydın, Mustafa Şar, Nil Şahin, Ömer Onur İnci, Özge Üstün, Rümeysa Ravza Ormancı, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Uğurcan Özer.

    1. 12.8.2018 09:40
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